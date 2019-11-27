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ميزانيات البلديات على طاولة اجتماع مجلس الإدارة المحلية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استضاف المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس اجتماعا خصص لمناقشة مسألة ميزانيات البلديات والجباية المحلية فيها.

يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع مساعي نقل اختصاصات ذات طابع محلي من عدة وزارات إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات، في محاولة للانتقال إلى الإدارة اللامركزية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لأمانة المجلس أنور شلوف، والعضوان مصطفى المجذوب وخطاب خالد، ومستشار الأمانة منير شرميط، بالإضافة لعميدي بلدية جنزور فرج أعبان، وبلدية الزنتان مصطفى الباروني.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات لوزارات الصحة والتعليم والحكم المحلي في حكومة الوفاق، من أجل نقل اختصاصاتها إلى مجالس البلديات، وهي الخطوة التي تلقى دعما كبيرا من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • موفقين – لكن – لا دخل للاتحاد الاوروبي ولا الفيدرالي – انتم تسمعون الأسماء الطنانة – لكن في الواقع عبارة عن فوضى –
    تنظيم البلديات يقام على اساس مكاتب ادارية داخل البلدية – مثلا – المدير العام البلدية –
    ادارة مكتب الشءون الاجتماعية –
    ادارة الشءون القضاءية .والاحوال الشخصية .
    ادارة شءون السجلات المدنية .
    ادارة شءون الصحة والضمان .
    ادارة شءون التعليم .
    ادارة الشءون الخدمية والتامين .
    ادارة شءون المصارف .
    ادارة شءون الأوقاف الاسلامية
    ادارة شءون الامن العام .
    ادارة شءون المجاهدين .
    ادارة شءون الأجانب
    ادارة شءون العمال
    ادارة شءون الأوقاف العامة – محلات وغيره
    ادارة شءون الإسكان .
    ادارة شءون البحث الجناءي .
    ادارة مكافحة الظواهر السلبية
    ادارة شءون الخريجين التوظيف .
    ادارة شءون التطوير الصناعي .
    ادارة شءون المصانع والمشاريع. الزراعية .
    ادارة شءون الحداءق والنظافة العامة .
    ادارة الرقابية والمحاسبة والمراجع .
    —– بهذه الطريقة يتم توزيع المهام بشكل مريح ….. وكل شخص في مكتبه ولأمانته محافظ – ويتم تسهيل العمل والتنظيم اليومي وطبعا دون تقصير حتى يتم وضع المواطن في الجهة الصحيحة والموعد الصحيح – ويتم المحافظة على بياناته وحقوقه – وتقوم العمليات التنفيذية بممارسة أعمالها بالشكل الصحيح دون اي تأجيل .
    ويمكن تسميتها – ادارة الحكم المحلي التنفيذية .

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