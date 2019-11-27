التكبالي : لا وجود لدولة مدنية في طرابلس

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن القوات المسلحة الليبية قد حذرت المليشيات، لكن تشجيع الدول التي تدعمها بالسلاح جعلها تعتقد أنها تستطيع الوقوف في وجه القوات المسلحة.

التكبالي وفي تصريح له، أكد أنه لا وجود لدولة مدنية في طرابلس، بل هي عبارة عن دولة يحكمها فائز السراج، وتقف خلفه هذه المليشيات.

وعن فرض حظر الطيران على مناطق محددة في الغرب الليبي، واستثناء الشق المدني من مطار معيتيقة، لفت التكبالي إلى أن هذا الإجراء صدر لوجود طائرات تتجسس على القوات المسلحة، لذلك كان لزاما عليها فرض الحظر على هذه المنطقة.

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