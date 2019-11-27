الغنوشي: نحرص على المشاركة في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا

ليبيا – أعرب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التونسية عن حرص بلاده المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها يعد في صدارة اهتمام تونس.

الغنوشي وفي رسالة سلمها للسفير الإيطالي بتونس لورنزو فانارا لإيصالها إلى بلاده في لقاء جمعهما في قصر البرلمان أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أكد أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا.

وشدد رئيس حركة النهضة على أن الحل يجب أن يكون سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية.

وبدوره، أكد السفير الايطالي بتونس لورنزو فنارا أهمية دور تونس في حل الأزمة الليبية ما يستدعي تشريكه في مؤتمر دولي مقرر ببرلين في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار السفير إلى أن الحكومة الايطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية ما يستدعي مشاركتها في مؤتمر برلين.

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