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الوطنية للنفط تبحث التعاون مع شركة ريبسول الإسبانية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لشركة ريبسول الإسبانية خوسو جان ايماز، وعضو مجلس إدارة الشركة للاستكشاف والإنتاج توماس جارسيا بلانكو لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الطاقات البديلة، والبرامج المقترحة لتطوير حقول شركة أكاكوس للعمليات النفطية ومساهمة شركة ريبسول ببرنامج التحول الرقمي للقطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة لزيادة القدرة الإنتاجية لحقول شركة أكاكوس، بالإضافة إلى التطرّق إلى سبل تطوير الحقول المكتشفة وغير المطوّرة -والتي تتميّز بطبيعة جيولوجية ومكمنية معقّدة وتُصنّف على أنّها ذات خامات ثقيلة-ودراسة إمكانية وضعها على الإنتاج، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال. 

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة ريبسول في مجال الطاقات المتجددة، وقد اتفق الطرفان على إعداد برنامج عمل للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي بحقل الشرارة النفطي لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الحقل اعتماداً على الطاقة الشمسية. وقد شدّد صنع الله كذلك على أهمية الدور الذي تلعبه شركة ريبسول في تسريع التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز في ليبيا، بما في ذلك مراقبة حفر الآبار عن بعد ومتابعة سير العمليات من خلال برامج مخصصة لذلك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • سبحان الله – هل توجد مشكلة في الادارة الوطنية لمؤسسة النفط في التسويق ..؟!!
    اذا الموضوع بسيط – يتم إيقاف تصدير النفط لفترة ثلاثة او أربعة أشهر – لغرض الصيانة الدورية الآبار والحقول بالتعاون من الشركة العامة الليبية للمهندسين وخبراء الحقول والتنقيب – توجد بلاغات عديدة من الادارة العامة لحماية البيءة من خطر تلوث غير طبيعي من مخلفات النفط يؤثر حتى على المحتوي الجوفي للغاز والنفط – وتم تخليل عينات من التربة الزراعية ووجد نسبك عالية من الكبريت والأملاح والترسبات الناتجة عن الانتاج اليومي – وترسبات انسداد داخل الأنابيب والصمامات الناقلة – وعجز بعض المضخات النفطية وتخريب لبعض الوصلات الكهرباءية – فإلموضوع يحتاج لقترة صيانة الحقول بعد الاجتماعات سيتم. اتخاذ الإجراءات بالدول التي تدعم الصيانة القطاع النفطي الليبي بعد الصيانة .
    هيا قولوا ….. لا … وانتمً عبدتم النفط لين البلاد تسممت !

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