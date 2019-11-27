الوطنية للنفط تبحث التعاون مع شركة ريبسول الإسبانية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لشركة ريبسول الإسبانية خوسو جان ايماز، وعضو مجلس إدارة الشركة للاستكشاف والإنتاج توماس جارسيا بلانكو لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الطاقات البديلة، والبرامج المقترحة لتطوير حقول شركة أكاكوس للعمليات النفطية ومساهمة شركة ريبسول ببرنامج التحول الرقمي للقطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة لزيادة القدرة الإنتاجية لحقول شركة أكاكوس، بالإضافة إلى التطرّق إلى سبل تطوير الحقول المكتشفة وغير المطوّرة -والتي تتميّز بطبيعة جيولوجية ومكمنية معقّدة وتُصنّف على أنّها ذات خامات ثقيلة-ودراسة إمكانية وضعها على الإنتاج، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة ريبسول في مجال الطاقات المتجددة، وقد اتفق الطرفان على إعداد برنامج عمل للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي بحقل الشرارة النفطي لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الحقل اعتماداً على الطاقة الشمسية. وقد شدّد صنع الله كذلك على أهمية الدور الذي تلعبه شركة ريبسول في تسريع التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز في ليبيا، بما في ذلك مراقبة حفر الآبار عن بعد ومتابعة سير العمليات من خلال برامج مخصصة لذلك.

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