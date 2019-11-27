«تعليم الوفاق» تعلن إجراءات تنسيب طلاب لم تصل إليهم الأرقام السرية

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، إجراءات تنسيب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، الذين لم تصل إليهم الأرقام السرية.

وقالت الوزارة إن عليهم التوجه إلى المسجل العام في أقرب جامعة لهم، أو مدير أقرب مكتب امتحانات، مصحوبين بإثبات هوية وطلب الرقم السري منهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وسيرسل المسجل العام أو مدير مكتب الامتحانات رقم جلوس الطالب واسمه الرباعي عبر الغرفة المخصصة للتواصل مع المنظومة، وطلب الرقم السري من المنظومة وإبلاغ الطالب به، حسب البيان.

وتابع البيان: «أما بالنسبة إلى طلاب المدارس الليبية في الخارج، فعليهم التواصل مع مدير المدرسة الذي سيرسل بدوره رقم الجلوس واسم الطالب الرباعي إلى المنظومة من خلال الغرفة الخاصة بمديري المدارس بالخارج، وعلى الطالب إعطاء رقم هاتفه لتسهيل التواصل معه لتسليمه الرقم السري».

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وتشمل تلك الإجراءات الطلاب الناجحين في الدور الأول، الذين لم يشتركوا في التنسيب، بسبب عدم وصول الرقم السري إليهم، أو الذين اشتركوا ولم يتم تنسيبهم في الفرصة الأولى، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ولم تصل إليهم الأرقام السرية في رسائل على شفراتهم.

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