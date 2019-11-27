مسؤول أميركي: اللقاءات مع حفتر تعقد منذ فترة طويلة

أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أن الإدارة الأميركية تعقد منذ فترة طويلة لقاءات مع المشير حفتر، وأن اللقاء الأخير بين المشير ومسؤولين أميركيين كان برئاسة فيكتوريا كوتس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إضافة لمسؤولين كبار في وزارتي الخارجية والطاقة.

وقال شينكر في تصريحات لـ CNN، إن الوفد الأميركي أكد لحفتر حرصه على سيادة ليبيا، وسلامتها الإقليمية، كما حذروه من التدخل الروسي المتزايد في الشأن الليبي.

وتأتي هذه اللقاءات بالتوازي مع ارتفاع حدة القلق الأميركي من تقارير تشير إلى تدخل روسي في ليبيا، واتهم شينكر موسكو بمحاولة زعزعة الاستقرار في ليبيا عبر تزايد وتيرة نشر القوات الروسية في ضواحي طرابلس.

ويشير شينكر إلى أن تزايد النشاط العسكري الروسي في طرابلس هو أمر من شأنه أن يُقوّض الحلول السياسية، وأن يزعزع الاستقرار، وأن ينتج عنه تزايد أعداد القتلى المدنيين في الحرب العسكرية في طرابلس بين قوات الجيش الوطني، وقوات أخرى تابعة لحكومة الوفاق، وهو أمر يقول شينكر إن مسؤولين أميركيين بحثوه بتوسع مع المشير خليفة حفتر، وسط دعوات لوقف الحرب، والعودة لحل سياسي، فيما تقر تصريحات شينكر بأن الجيش الوطني يسيطر على نحو 80% من الأراضي الليبية.

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