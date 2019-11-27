غلق مخبز ومصادرة كميات من الحلويات في زليتن

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، مخبزا وصادر كميات من الحلويات في زليتن، لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان إن مكتبه في زليتن صادر الحلويات خلال حملة تفتيشية شنها رفقة جهاز الحرس البلدي على محال تصنيع وبيع الحلويات بالبلدة، بعدما تبين احتواؤها على ألوان محظورة بالنكهات المستخدمة، حسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح أن سبب إغلاق المخبز؛ يرجع إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين به، إلى جانب عدم الاهتمام بنظافته، مما يعرض «العاملين به والمتعاملين معه للخطر».

يشار إلى أن المركز يشن حملات تفتيشية دورية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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