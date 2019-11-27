مستشفى تيجي يتسلم جهاز أشعة رقمي ومنظارا طبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تسليم مستشفى تيجي العام في بلدية نالوت أجهزة ومعدات طبية في إطار خطتها لدعم القطاع الصحي العام.

وضمت قائمة الأجهزة التي تسلمها المستشفى نحو 30 سماعة طبيب، و30 سماعة طبيب خاص بالأطفال، و10 أجهزة فحص الحلق، وجهاز أشعة رقمي، ومنظار جهاز هضمي علوي وسفلي، وشاشات مراقب العلامات الحيوية للمريض، بحسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تسلم المستشفى 10 أجهزة فحص العين، و10 أجهزة تخطيط قلب، وجهاز موجات فوق الصوتية«4D» وجهاز أشعة «C-ARM»، إلى جانب أجهزة قياس ضغط الدم.

كانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت في 22 أكتوبر الماضي تسليم مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقا) أجهزة ومعدات للعديد من الأقسام.

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