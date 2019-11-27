تضارب المعلومات حول القوة المقتحمة لحقل الفيل النفطي

أعلنت وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لمنطقة سبها العسكرية بحكومة الوفاق صباح اليوم الأربعاء، السيطرة على حقل الفيل النفطي قرب مدينة أوباري.

وقال المكتب الإعلامي منطقة سبها العسكرية، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قامت وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لمنطقة سبها العسكرية بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الأربعاء الموافق 27-11-2019، بالسيطرة على (حقل الفيل النفطي) ونطمئن جميع أبناء الشعب الليبي بأن مصدر قوت الليبيين في أمن وأمان”.

من جهة أخرى، نقلت مصادر صحافية محلية عن مسؤول بحقل الفيل النفطي قوله “إن المجموعة المسلحة التي هاجمت الحقل تجولت في المكاتب وتحدثت معنا وجل عناصرها غير ليبيين وهي بقيادة حسن موسى سوقي ودخلت من اتجاه مدخل طريق مرزق وليس أوباري ونطالب صنع الله بإجلائنا فورًا من الحقل”.

فيما قالت مصادر إعلامية أخرى، أن المجموعة المسلحة التي اقتحمت الحقل تتبع لـ علي كنّة، آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لقوات الوفاق.

وفي السياق، قالت مؤسسة النفط الليبية إن هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل النفطي ولا تقارير عن أضرار.

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