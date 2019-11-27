اخبار ليبيا الان

ليبيا “نقطة انطلاق” في حروب الطائرات بدون طيار بالعالم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال كريس كول مدير مجموعة أبحاث حروب الطائرات بدون طيار أن ليبيا هي نقطة الصفر بالنسبة لحروب الطائرات بدون طيار في العالم.

ويعتقد كريس أن هناك شبكة معقدة يتورط فيها الكثير من البلدان التي تورد هذا النوع من الطائرات إلى ليبيا رغم عدم وجود تأكيدات رسمية من هذه الدول غير أنه يرجح فعلا وصولها إلى ليبيا.

ويقول جليل هرشاوي الخبير بمعهد كلينجيندال في لاهاي إن حكومة الوفاق اشترت 20 طائرة بدون طيار من تركيا وقد تم تدميرها بواسطة الجيش الوطني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك