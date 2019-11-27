ليبيا “نقطة انطلاق” في حروب الطائرات بدون طيار بالعالم

قال كريس كول مدير مجموعة أبحاث حروب الطائرات بدون طيار أن ليبيا هي نقطة الصفر بالنسبة لحروب الطائرات بدون طيار في العالم.

ويعتقد كريس أن هناك شبكة معقدة يتورط فيها الكثير من البلدان التي تورد هذا النوع من الطائرات إلى ليبيا رغم عدم وجود تأكيدات رسمية من هذه الدول غير أنه يرجح فعلا وصولها إلى ليبيا.

ويقول جليل هرشاوي الخبير بمعهد كلينجيندال في لاهاي إن حكومة الوفاق اشترت 20 طائرة بدون طيار من تركيا وقد تم تدميرها بواسطة الجيش الوطني .

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