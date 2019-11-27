مسلحون تابعون لـ كنّة يعلنون سيطرتهم على حقل الفيل النفطي

أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة النفير بمحيط حقل الفيل النفطي بالقرب من مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال مصدر أمنى من حقل الشرارة، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه تم إعلان حالة النفير بمحيط الحقل بعد ورود معلومات باستهدافه من القوة التابعة للرئاسي”، لافتا إلى أن المجموعة التي اقتحمت الحقل أعلنت تبعيتها للمجلس الرئاسي في طرابلس.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي منطقة سبها العسكرية، قد أعلن في وقت سابق أن الوحدات العسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لمنطقة سبها العسكرية بحكومة الوفاق سيطرت صباح اليوم الأربعاء، على حقل الفيل النفطي، قائلا في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نطمئن جميع أبناء الشعب الليبي بأن مصدر قوت الليبيين في أمن وأمان”.

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