الجيش الليبي يستعد لإعادة السيطرة على حقل الفيل النفطي.. مصدر عسكري يوضح اخر المستجدات

تستعد الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية بمنطقة الجنوب، التوجه إلى حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا لاستعادة السيطرة عليه.

وكشف مصدر عسكري في منطقة الجنوب، لـ بوابة إفريقيا الإخبارية، أن آرتال تابعة للقوات المسلحة الليبية في المناطق المجاورة لحقل الفيل بمناطق ام الأرانب ومرزق توجهت منذ قليل، باتجاه حقل الفيل لمحاصرة الحقل واستعادة السيطرة عليه، لافتا إلى ورود أنباء عن خروج القوات التابعة لآمر المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لقوات الوفاق من الحقل.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي بمنطقة سبها العسكرية، قد أعلن في وقت سابق أن الوحدات العسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لمنطقة سبها العسكرية بحكومة الوفاق سيطرت صباح اليوم الأربعاء، على حقل الفيل النفطي، قائلا في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نطمئن جميع أبناء الشعب الليبي بأن مصدر قوت الليبيين في أمن وأمان”.

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