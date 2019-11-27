9 أطباء جراحة أطفال يجتازون امتحان الزمالة الليبية بنجاح

اجتاز تسعة من الأطباء الليبيين الشباب بالمستشفى الجامعي بطرابلس (مركز طرابلس الطبي) الجزء الأول من امتحان الزمالة الليبية الذي يقام لأول مرة في مجلس التخصصات الطبية بنسبة 100%.

وأقيمت بالمناسبة احتفالية بالمستشفى حضرها المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نبيل العجيلي، والدكتور عبد الرزاق الفيتوري رئيس القسم، ومجموعة من الأساتذة والمستشارين في تخصص جراحة الأطفال والدكتور رئيس أقسام الجراحة في جامعة مصراتةً الدكتور حسن بادي.

وأشاد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نبيل العجيلي بجهود الأطباء والطبيبات الجدد والدين قال إنهم لازالوا تحت التدريب دون مقابل وطمأنهم أن إجراءاتهم سيتم التسريع بها وكل الناجحين في المقابلات الشخصية في كل التخصصات اعتبارا من مباشرتهم العمل.

وأكد العجيلي استعداد إدارة المستشفى لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير القسم وتجهيزه ومساعدتهم في التدريب والاستعداد لامتحانات الجزء الثاني النهائي، معربا عن تقديره لأخصائي ومستشاري جراحة الأطفال على إنشاء الجمعية الليبية لجراحة الأطفال والتي تساهم في تدريب الأطباء والرفع من المستوى العلمي والتقني لهم.

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