زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر

ضرب زلزال بقوة 6.1 ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان مدن بنغازي ومدن الجبل الأخضر، إضافة إلى بعض المدن المصرية.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور أحمد بدوي، إن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم الأربعاء، بجزيرة «كريت» اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيت القاهرة، لافتا إلى أن سكان محافظات دلتا مصر شعروا به.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، منشورات توضح شعور سكان بنغازي والجبل الغربي بالزلزال في تمام الساعة التاسعة والنصف، بينما أوضحت جمعية «رؤية» لهواة علم الفلك عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن ما شعر به السكان هو نتيجة هزة أرضية ضربت السواحل الغربية لجزيرة كريت اليونانية بقوة 6.0 على مقياس ريختر، وعلى عمق 54 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وأوضحت الجمعية أن مناطق رأس الهلال، وكرسة، ودرنة هي أقرب المناطق في ليبيا من مكان حدوث الزلزال مع مسافة 320 إلى 325 كيلومترا، لافتة إلى أن سكان بنغازي شعروا كذلك به رغم بعد مدينتهم عن موقع الزلزال بنحو 485 كيلومترا.

وجمعية «رؤية» منظمة غير حكومية ترصد وتتابع وتوثق كل الأحداث الفلكية والأرصاد الجوية، وتنشر نشاطاتها عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك»، ويديرها شباب ليبيون من كل مدن ليبيا هواة لعلم الفلك.

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