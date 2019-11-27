الكرملين: التصريحات الأمريكية حول نشر روسيا وحدات عسكرية في ليبيا مجرد شائعات كاذبة

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يحق للعديد من الدول الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي.

بيسكوف قال وفي تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية معلقا على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر التي قال فيها إن التدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا ودعا الدول الأوروبية لفرض عقوبات ضد شركة الخدمات العسكرية الخاصة “فاغنر” :”نسمع باستمرار أن هناك شركات عسكرية تعمل في العالم كله وتقريبا تقرر المصير أو تعمل على زعزعة الوضع في دول مختلفة”.

وأضاف بسكوف:” من ضمن هذه التصريحات ما يقال عن زعزعة هذه الشركات العسكرية للوضع في ليبيا في هذه الحالة يمكننا ببساطة أن نقول إنه لا يحق للكثير من الدول من الناحية الأخلاقية الحديث عن زعزعة إستقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي”.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية شدد على أن هذه كلها شائعات كاذبة، داعياً إلى التعامل مع هذا كله على هذا الأساس.