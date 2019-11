الشقعابي يتهم “باشاغا” و”الصلابي” وآخرون بالفساد والسرقة

اتهم “عماد الشقعابي” منسق عام قوة التدخل والحسم الأمني بوزارة الداخلية في فيديو مسجل نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بتحويل مبلغ “مليار يورو” إلى الخارج لاستجلاب معدات للوزارة، إلا أنه لم يصل منها سوى سيارات مصفحة قام بتوريدها مع “محفوظ دامونة” باسم وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنها تباع اليوم في معارض طرابلس، وأنه يعلم عن المجموعة التي يتعامل معها باشاغا في تركيا لتحويل الأموال متوعدا بالكشف عن الشركة ومن يقف وراءها، وورد ذكر إسماعيل وعلي الصلابي عقب حديثه عن التحويلات الضخمة إلى تركيا، متهماً الأخوين “الصلابي” بتهجير العائلات وسرقة الأموال والتعامل مع دول خارجية.

الشقعابي قال إن أمر القبض عليه صدر بسبب حيازته لمستندات قد أبرزها في الفيديو المصور (الذي تجاوز زمنه النصف ساعة) والتي تظهر وثائق لتحويلات مبالغ مالية ضخمة لشركة “SSTEK” والتي لم يتسن للقناة التأكد من صحتها رغم انتشارها الواسع .

جاء رد الشقعابي بعد أيام من أمر القبض الذي أصدره باشاغا بحقه بتهمة التنسيق بين داعش وأنصار الشريعة، مشيراً إلى أنه تابع بصفة قانونية لوزارة الداخلية وفق قرار كلف به عام 2015، ويعمل كموظف رسمي يتقاضى مرتبه بموجبه حتى هذا التاريخ، مستغرباً إصدار هذا القرار بعد كل هذا الزمن الذي قضاه بالوزارة.

