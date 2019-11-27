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زلزال يضرب اليونان ويتسبب بحدوث هزات ارتدادية بسيطة في مناطق الشرق الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أكدت مصادر حدوث هزة أرضية ارتدادية بسيطة شعر بها سكان مناطق الساحل الشرقي لليبيا، فجر اليوم الأربعاء.

وأوضحت ذات المصادر أن الهزة هي ارتدادية فقط ولم تخلف أية أضرار، حيث أن مركز الزلزال وقع إلى الشمال الغربي من جزيرة كريت اليونانية اليوم الأربعاء وسجل 6 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية بمصر حدوث هزة ارتدادية بالقاهرة والإسكندرية ومطروح.

ولم يصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء حتى الآن توضيحا حول شعور بعض المواطنين لهزة أرضية بسيطة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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