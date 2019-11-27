هون تسابق الزمن استعدادا للانتخابات البلدية

تتواصل ببيت الثقافة في مدينة هون أعمال التدريب على جلسة المناظرة الخاصة بالمقبلين على الانتخابات على مستوى بلدية الجفرة.

ويقام هذا التدريب باشؤاف وتجهيز المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح ببلدية الجفرة بهدف توعية عدد من المقبلين على العملية الانتخابية على مستوى المجلس البلدي الجفرة استعدادا للإعلان عن إجرائها في عموم البلاد .

وركز التدريب بشكل كبير على دعم المرأة في العملية الانتخابية وتشجيعها والدفع بها إلى الأفضل في أول سلم المعترك السياسي، ضمن مشروع “اسمعني” في حملة “أخرج صوتك”.

وتمتد هذه المبادرة طوال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، مع برامج عدة منها المناظرات والتدريبات وجلسات الحوار واستطلاع الرأي لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات والعملية السياسية عموما ولنشر ثقافة الحوار والإنصات وتقبل المرأة وتشجيعها لتتولى مناصب قيادية سياسية.

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