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انطلاق بطولة الخليج لـ البلياردو في سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت ببلدية سرت، اليوم الأربعاء، مراسم القرعة للرياضيين ببطولة الخليج للعبة البلياردو تحت شعار (الرياضة محبة وتسامح).

وذكر مشرف البطولة نزار الاميل، أن عدد المشاركين بالبطولة 32 لاعبا وسيتنافسون في ستة عشرة مباراة بإشراف لجنة تحكيم، وستنطلق المباريات في تمام الساعة السادسة مساء من كل يوم بصالة الخليج للبلياردو بالمنطقة السكنية الثانية. 

وحضر اجراء القرعة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم الهادي المهدى اسويطى ومدير مكتب الاعلام ببلدية سرت رئيس الاتحاد الفرعي لكرة الطاولة سرت محمد الاميل ونائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم الخليج الجارح عمران والدكتور أشرف ابوسنينة لجنة الاشراف ونزار الاميل لجنة الاشراف للبطولة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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