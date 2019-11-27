“إنذار نهائي” لعشوائيات بنغازي

قامت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي بكتابة التنبيهات الأخيرة للمخالفين بالعمارات السكنية بمنطقة الحدائق من الذين استغلوا ممرات المشاة ومداخل ومخارج العمارات لعدة مشاريع خاصة بهم.

واستغل المخالفون هذه المساحات لبناء مساكن لهم ومحال تجارية ومواقف لسياراتهم-حسب ما ورد عن الجهاز، الذي باشر منتسبوه بالتنبيه الأخير بالكتابة على جدران المنشآت المخالفة، على أمل الإخلاء قبل وصول طلائع اللجنة لهدم هذه الحيطان والأبنية العشوائية.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، قد أقفل في اليومين الماضيين عدداً من المطاعم وضبط عدد من العاملين فيها، في مدينة بنغازي وقامت لجنة مكلفة بإجراء جولة تفتيشية جديدة على المطاعم، وذلك بعدما أغلقت عدداً منها أثناء قيامها بمهامها الرقابية الفترة الماضية.

ونوّهت اللجنة المكلفة، على كافة المطاعم بالمدينة، أن إعادة مزاولة العمل لن تأتي إلا بعد مرورها وتأكدها من التزامهم بالشروط ومنحها الإذن بإعادة فتح هذه المطاعم، مؤكدة أنها ستستمر في جولاتها التفتيشية حماية لسلامة المواطنين.

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