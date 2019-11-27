الوطنية للنفط تطالب بوقف العمليات العسكرية بالقرب من حقل الفيل النفطي

مرزق-العنوان

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، بوقف العمليات العسكرية بالقرب من حقل الفيل اني أكبر الحقول النفطية جنوب غرب البلاد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط وجود نشاط عسكري في منطقة حقل الفيل النفطي. وأشارت إلى أن التقارير تفيد بعدم حصول أي أضرار مادية أو بشرية.

وقد صرّح المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد قائلا: ” ندعو كافّة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل. إنّ ضمان سلامة عاملينا هي أولويتنا القصوى؛ وأي تصعيد لأعمال العنف سيترتّب عليه اخلاء الحقل ووقف الإنتاج.”

واقتحمت مجموعة مسلحة تسمى نفسها “قوة حماية الجنوب بقيادة حسن موسي التباوي المطلوب لمكتب النائب العام والقيادي “بمليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي ” تعلن السيطرة على حقل الفيل.