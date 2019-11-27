الحويج : ستشرع الحكومة في برنامج عاجل للمهجرين

قال وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، إن البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج، يستهدف الأسر والأفراد الذين غادروا من عام ألفين وأحد عشر، إلى الخامس من يوليو ألفين وسبعة عشر.

الحويج وفي تصريح صحفي أوضح أن أسباب اختيار الخامس من يوليو، لأنه يوم التحرير الذي أعلنه القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وكشف الحويح عن وجود استعدادات جارية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم ستشرع الحكومة المؤقتة في برنامج تنفيذي عاجل، حيث ستقوم بتأمين بدل إيجار لمدة عام كامل فقط، وإعطاء منحة شهرية.

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