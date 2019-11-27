إيقاف تشكيل عصابي دولي يعمل في عدة مدن ليبية

أكد الرائد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي مجدي العرفي ضبط تشكيل عصابي دولي داخل ليبيا يعمل بالشراكة مع أطراف مصرية في أكثر من مدينة ويتاجر بالمهاجرين غير القانونيين ويقوم بعمليات ابتزاز.

ويعمل التشكيل العصابي وفقا لتصريحات العرفي في بنغازي واجدابيا وبني وليد وصبراتة، ويموه نشاطاته تحت غطاء شركات مقاولات عامة تستجلب الأفراد تحت مسمى عمالة وافدة، موضحا أن من تشرف على هذه العمليات في الأراضي المصرية امرأة تتولى إدارة هذه العملية بالكامل وتنسق بين الأطراف الضالعة في هذه العملية.

وأضح العرفي أن العمالة التي تستجلب تكون ضحية لهذه الخدعة، حيث يتعرضون للابتزاز بمجرد دخولهم للأراضي الليبية، فبعد وصولهم إلى بنغازي واجدابيا يتم نقلهم إلى بني وليد ليتم بعد ذلك إبلاغ ذويهم بضرورة دفع الفدية، فيما يتعرض من لم تدفع له الفدية للتعذيب والاستغلال.

وأشار العرفي إلى أن البعض منهم يدفع مبالغ إضافية نظير تسفيره في مراكب الهجرة غير القانونية من صبراتة بالتنسيق مع التشكيل العصابي المتمركز هناك.

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