بعد ارتفاع تكلفة الانتاج النفطي..الحضيري يطالب بمحاسبة المسؤولين

انتقد الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، ارتفاع تكلفة انتاج البرميل النفطي في ليبيا، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم الاقتصادية.

وقال الحضيري في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “تكلفة انتاج البرميل في ليبيا حاليا لا تقل عن 25 دولار بينما لا تتجاوز في المتوسط 5 دولار قبل 2011، والأسباب عديده؛ من بينها ارتفاع المرتبات والتعيينات حيث وصل عدد العاملين حاليا في قطاع النفط 65 ألف موظف على الأقل، المهام الرسمية بلا رقيب ولا حسيب، مشروعات وهميه، تضخم سعر المواد، الصرف على جهات لا علاقة بصناعة النفط بحجة التنمية المستدامة والجار الحسن حسب المزاج، دراسات لمشروعات وهميه ولن ترى النور، التورط في مشروعات خارج قطاع النفط، ارتفاع أسعار المواد والنقل بشكل مضاعف، الصرف على بعض الجهات بحجة حماية المنشآت النفطية( حرس منشات نفطيه ) مثلا حيث تضخم العدد من 2500 جندي حتى عام 2011 ووصل العدد الآن ما يزيد عن 25الف مجند، والعطايا والمهايا حدث ولا حرج، وهذا قليل من كثير، انها فضائح العبث لعدم تنفيذ القوانين واللوائح بالمؤسسة وشركاتها مما يعد تعد على العمل العام ويخضع مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات لصحيح قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية وغيرها حسب الاقتضاء”، بحسب تعبيره.

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