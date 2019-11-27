آمر كتيبة 173يدين الاعتداء على حقل الفيل..مؤكدًا أنه سيتم استرجاعه وتأمينه

أخبار ليبيا24

أدان آمر كتيبة 173 المقدم أغلس محمد أحمد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الاعتداء على حقل الفيل من قبل قوات وصفها بأنها مهمتها زعزعة الأمن.

وأضاف أحمد في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الهجوم الذي حصل على حقل الفيل والسيطرة عليه بسبب تواطؤ مجموعة مكلفة بالحماية داخل الحقل مع القوة المهاجمة.

وأكد آمر كتيبة 173 أنه سيتم استرجاع الحقل وتأمينه من قبل جنود القوات المسلحة قريبا جدا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تؤمن الآن حقل الشرارة وهو يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي مخاوف من السيطرة عليه بسبب وجود عدد كافي من الجنود للحماية.

وطالب أحمد بعدم الخروج بتصريحات قد تسبب الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن الجنوب أعلن تبيعته سابقا للقيادة العامة وأنه لا تنازل على وحدة ليبيا وأمن أراضيها.

ودعا آمر الكتيبة 173 كل الجهات العسكرية في المنطقة الجنوبية عدم المساس بأمن الجنوب، موضحًا أن أمن الجنوب أمن ليبيا وأن كل العسكريين الموجودين في المنطقة مهمتهم الأساسية حماية المواطنين ومصادر قوت الليببين وعدم إدخالها في أي تجاذبات سياسية.

وقال أحمد :”أبناء الجنوب الواحد لابد أن يزيد ترابطه وخصوصا في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ ليبيا والتي ستكون حاسمة لرجوع هيبة المواطن الليبي الذي طاله الفقر والعوز الشديد في قوت يومه بسبب سيطرة مجموعات خارجة عن القانون على مفاصل الدولة”.

وكانت قوات تابعة لآمر منطقة سبها العسكرية، الفريق ركن علي سليمان كنه قد شنت اليوم الأربعاء هجومًا على حقل الفيل وسيطرت عليه.

ووجه “كنه “كلمة الأسبوع الماضي إلى كل الوحدات العسكرية التابعة لمنطقة سبها العسكرية، والكتائب والقوى المساندة، وكتائب حرس الحدود، وحرس المنشآت النفطية، بالجاهزية التامة، معلنًا تأييده لحكومة الوفاق، داعيًا منتسبي قواته للانسحاب من محاور القتال حول العاصمة طرابلس.

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