ارتفاع جديد أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي مع افتتاح السوق الموازية اليوم الأربعاء، فيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء 27-11-2019 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

1 دولار = 3.99 دينار ليبي

1 يورو = 4.350 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.050 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.720 دينار تونسي (بن قردان)

حوالات دبي وتركيا = 3.995 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي:

الدولار الامريكي = 1.4081 دينار ليبي

اليورو: 1.5502 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.8087 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.4106 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.29 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3755 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3834 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4942 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1459 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2442 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2003 دينار ليبي

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