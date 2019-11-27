ليبيا.. إنتاج قياسي من الزيتون خلال العام 2019

توقعت منظمة الزراعة والبيئة الليبية، أن يحقق إنتاج ليبيا من زيت الزيتون رقما قياسيا خلال هذا العام 2019، خصوصا بعد انتشار المزيد من الزيتون الاسباني (الاربكينا) في المزارع الليبية الاربكينا من أجود أنواع الزيتون.

ويتميز الزيتون الاسباني، بصغر حجمه فارتفاعه عادة ما يكون ما بين 2.5 إلى 3 متر وعرضه ما بين 1.2 الى 1.4 متر وانتاجه في كل عام (وليس عاما بعد عام) وبه حصلت إسبانيا على المركز الأول عالميا بإنتاج فاق مليون ونصف طن سنوياً.

يمتاز هذا الصنف بكثافة الإنتاج وعقد الثمار حيث يمكن زراعة 1200 شجرة في الهكتار في مقابل 100 إلى 333 شجرة للزيتون العادي.

الميزة الأهم في الاربكينا هي بداية الإنتاج من العام الثاني بعكس الانواع الأخرى التي تبدأ من العام الثامن إلى العاشر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا