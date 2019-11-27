جلسة حوارية بعنوان الإصلاح المؤسسي في أجسام العدالة الليبية بجامعة الجفرة

أقامت المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، بالتعاون مع كلية القانون ودان، بجامعة الجفرة، جلسة حوارية حملت عنوان، الإصلاح المؤسسي في أجسام العدالة الليبية.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على مكامن الإصلاح في دوائر الجسم العدلي من قضاء، وأجهزة ضبطية، ونيابات، وسجون، تأسيسا لمرحلة عدالة انتقالية ليبية.

هذا وشارك في الجلسة الحوارية عدد من أعضاء السلك القضائي، ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة، وعمداء كليتي القانون وإدارة الأعمال، وأعضاء هيئة التدريس، كما شهدت الجلسة مشاركة فاعلة من خريجي وطلبة كلية القانون بورقات عمل متميزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا