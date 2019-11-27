صيانة كابل كهرباء في الهضبة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة كابل ضغط عالي يغذي إحدى محطات الهضبة الشرقية (جنوب طرابلس).

وتمكن فنيو ومهندسو الفرقة المسائية التابعة لدائرة توزيع الهضبة، خلال اليومين الماضيين، من صيانة العطل الذي حدث في كابل ضغط عالي يغذي منطقة الهضبة الشرقية من محطة «30/11 ك ف» سيدي المصري إلى محطة حي المهندسين، وكذلك صيانة كابل ضغط عالي «30 ك ف» سيدي المصري، بحسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن الشركة أعلنت خلال الأسبوع الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بعدد من محطات الكهرباء تشمل تمسان «جنوب غرب ليبيا»، ومحطة كهرباء الزاوية، ومحطة كهرباء القبة شمال شرق ليبيا إلى جانب، إصلاح كابل ضغط عالي معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

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