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ليبيا – طرابلس : أزمة النفايات تتفاقم على هامش الحرب المشتعلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

منذ اندلاع الحرب في محيط العاصمة الليبية طرابلس تفاقمت أزمة تراكم النفايات في الشوارع بشكل كبير لم تستطع الجهات المعنية السيطرة عليها ما أثار استياء السكان. تقرير معاذ الشيخ.  

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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