ليبيا – طرابلس : أزمة النفايات تتفاقم على هامش الحرب المشتعلة

منذ اندلاع الحرب في محيط العاصمة الليبية طرابلس تفاقمت أزمة تراكم النفايات في الشوارع بشكل كبير لم تستطع الجهات المعنية السيطرة عليها ما أثار استياء السكان. تقرير معاذ الشيخ.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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