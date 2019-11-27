“معسكر حمزة” في قبضة الجيش الوطني

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، إن قوات الجيش الوطني بسطت سيطرتها على معسكر حمزة بمشروع الهضبة جنوب طرابلس، بعد معارك ضد قوات حكومة الوفاق.

أضاف المحجوب في تصريحات لوكالة نوفا الأربعاء أن الجيش حقق تقدمات في المعسكر بعد عملية عسكرية محكمة على الأرض بدعم من سلاح الجو، مؤكدا استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الاشتباكات.

وبيّن المحجوب في تصريحات سابقة أن الهدف الحالي للعمليات العسكرية القائمة هو خلق طوق متكامل حول العاصمة، والعمل على الربط بين مختلف قوات الجيش المرابطة في المحاور عبر هذا الطوق، لإضعاف أي محاولات مقاومة قد تصدر عن المجموعات المسلحة في هذه الأثناء، مشيرا إلى وجود تنسيق مسبق بين القيادة العامة وسكان المنطقة للانتفاض على المجموعات المسلحة فور دخول الجيش الوطني للمنطقة.

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