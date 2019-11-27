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الاتحاد الأوروبي: عملية صوفيا “استجابة أوروبية مهمة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جراتسيانو، أن إطلاق عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 كان “استجابة أوروبية مهمة وحديثة لأنها تميل إلى مواجهة ظواهر الخطر مثل الإتجار غير المشروع بالمهاجرين، فضلا عن متابعة الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى ليبيا وتحسين تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية”

وجاءت تصريحات جراتسيانو، خلال مؤتمر برلين الأمني الذي عٌقد في العاصمة الألمانية، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية مشيرا إلى أنه بفضل العملية “من خلال قيادة في إيطاليا تمثل أوروبا، بات من الممكن أن تكون هناك علاقات مع دولة تعاني بالتأكيد من أزمة خطيرة” مثل ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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