شنّت مقاتلات السلاح الجوي ،اليوم الأربعاء ،غارات جوية على مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي استهدفت تمركزات المجموعات المُسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم .

من جانبه توعد آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي، بالقاسم الأبعج، بالقضاء على من وصفها بـ “المجموعة الإجرامية المسلحة” التي اقتحمت صباح اليوم الأربعاء، حقل الفيل النفطي.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “المهاجمين لحقل الفيل مجموعة إجرامية مسلحة سيتم القضاء عليها ونحذر أي كان العبث بأمن الجنوب وثروات الشعب الليبي”، بحسب تعبيرهم.

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