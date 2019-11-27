مصدر مطلع لـ”أخبار ليبيا24″: ثلاث غارات جوية استهدفت القوات المهاجمة لحقل الفيل

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية على القوات التي سيطرت على حقل الفيل.

وأوضح المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أنه سمع دوي ثلاث انفجارات في محيط الحقل استهدفت القوة المهاجمة والتابعة لآمر منطقة سبها العسكرية اللوا علي كنه التابع لحكومة الوفاق.

وكان آمر كتيبة 173 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المقدم أغلس محمد أحمد أدان الاعتداء على حقل الفيل من قبل قوات وصفها بأنها مهمتها زعزعة الأمن.

وأضاف أحمد في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الهجوم الذي حصل على حقل الفيل والسيطرة عليه بسبب تواطؤ مجموعة مكلفة بالحماية داخل الحقل مع القوة المهاجمة.

وأكد آمر كتيبة 173 أنه سيتم استرجاع الحقل وتأمينه من قبل جنود القوات المسلحة قريبا جدا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تؤمن الآن حقل الشرارة وهو يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي مخاوف من السيطرة عليه بسبب وجود عدد كافي من الجنود للحماية.

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