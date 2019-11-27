الوطنية للنفط توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، وذلك بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ،: ” لقد تعرّض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخل الحقل مخصّص لموظفي المؤسسة”.

و أضاف صنع الله أنه تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية ،مؤكدا أن الإنتاج سبقى متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط”.

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