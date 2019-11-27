سلاح الجو يستهدف المجموعة المسلحة التي هاجمت حقل الفيل

شنت مقاتلات سلاح الجو، غارات على مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي، استهدفت تمركزات المجموعة المسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم.

من جانبه قال امر مجموع المناطق الجنوبية العسكرية بالقوات المسلحة، اللواء بالقاسم الأبعج، إن المجموعة الإجرامية المسلحة التي هاجمت حقل الفيل، سيتم القضاء عليها، محذرا من العبث بأمن الجنوب، وثروات الشعب الليبي، حسبما نشرته شعبة الإعلام الحربي.

وكان مسؤول بالحقل، أفاد بأن المجموعة المسلحة مكونة من عناصر غير ليبية بقيادة، حسن سوقي، المدعوم من حكومة الوفاق، ودخلت إلى الحقل من اتجاه مدخل طريق مرزق، وليس أوباري.

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