“الظواهر السلبية” يوجه الإنذار النهائي لعشوائيات بنغازي

بنغازي-العنوان

قامت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي بتوجيه التنبيهات الأخيرة للمخالفين بالعمارات السكنية بمنطقة الحدائق من الذين استغلوا ممرات المشاة ومداخل ومخارج العمارات لعدة مشاريع خاصة بهم.

واستغل المخالفون هذه المساحات لبناء مساكن لهم ومحال تجارية ومواقف لسياراتهم، الذي باشر منتسبوه بالتنبيه الأخير بالكتابة على جدران المنشآت المخالفة، على أمل الإخلاء قبل وصول طلائع اللجنة لهدم هذه الحيطان والأبنية العشوائية، بحسب الجهاز.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، قد أقفل في اليومين الماضيين عدداً من المطاعم وضبط عدد من العاملين فيها، في مدينة بنغازي وقامت لجنة مكلفة بإجراء جولة تفتيشية جديدة على المطاعم، وذلك بعدما أغلقت عدداً منها أثناء قيامها بمهامها الرقابية الفترة الماضية.