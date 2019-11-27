غرق سفينة رومانية محملة بشحنة أغنام كانت متجهة إلى ليبيا

بوخارست-العنوان

تعرضت سفينة شحن تحمل 14 ألف و600 رأس من الأغنام للغرق قبالة ساحل رومانيا والتي كانت تحمل شحنة أغنام متجهة إلى ليبيا.

وأعلنت السلطات الرومانية أن رجال الإنقاذ بدعم من الجيش والشرطة أنقذوا طاقم السفينة الذي يضم 20سوريا ولبنانيا واحدا، إلى جانب 33 رأس غنم.

وانقلبت السفينة التي تحمل اسم الملكة هند لأسباب غير معروفة يوم الأحد بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا ​​الروماني.

وقدرت السلطات الرومانية الخسائر الناجمة عن الحادث حوالي (537،670 جنيه إسترليني)، مؤكدة أن أسباب إنقلاب السفينة غير واضحة حتى الآن.