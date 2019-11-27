القيادة العامة: التعزيزات العسكرية تصل تباعا لطرد مجموعة إرهابية تابعة للوفاق من حقل الفيل

ليبيا – علقت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها على اقتحام من وصفتهم بـ”العصابة الارهابية المسلحة” التابعة لـ”مليشيات الوفاق” لحقل الفيل النفطي.

القيادة العامة للقوات المسلحة أوضحت بأنه بعد اقتحام “العصابة الإرهابية المسلحة التابعة لمليشيات الوفاق” لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على من وصفتهم بـ”المجموعة المارقة” وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع لعناصر ارهابية تخريبية.

وأكدت قيادة الجيش بحسب المكتب الإعلامي للناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري على أن التعزيزات العسكرية للحقل لازالت تصل تباعاً لطرد ما تبقى من مخربين خارج الحقل.

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