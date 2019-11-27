منظمة الصحة العالمية تقدم الأدوية المضادة لمرض الليشمانيا إلى ليبيا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها زودت ليبيا بالأدوية المضادة لمرض الليشمانيا الجلدي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية في تغريدة “في الآونة الأخيرة، قدمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أكثر من 4 الاف أمبولة لعلاج الليشمانيا بما يكفي لعلاج المرضى المحالين حتى نهاية عام 2019”.

وداء الليشمانيا هو وباء ينتشر بشكل خاص في المدن الليبية بني وليد وتاورغاء وسرت مع إصابات جديدة يتم الإبلاغ عنها كل عام.

وتقدر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن هناك ما بين 700 ألف إلى مليون حالة جديدة و20 ألف إلى 30 ألف حالة وفاة سنويًا.

وأثر النزاع المسلح المستمر في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها بين الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والجيش الوطني الليبي تأثيراً سيئاً على خدمات الرعاية الصحية العامة في البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر في سبتمبر إن الرعاية الصحية هي “أكبر احتياج في ليبيا حيث يفتقر الكثير من الناس إلى الخدمات الصحية الأولية والثانوية بشكل مستمر بما في ذلك إدارة الأمراض المزمنة والمعدية ومضاعفات التوليد”.

وبسبب النزاع المسلح تكافح السلطات الليبية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة مما يجبر المرضى الليبيين على دفع مبالغ ضخمة لشراء الأدوية المنقذة للحياة.

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