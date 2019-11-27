البكوش: على حكومة الوفاق التوضيح للشعب هل قبلت بوقف إطلاق النار مع المعتدي؟

ليبيا – علق صلاح البكوش المستشار السابق بالحوار ونائب رئيس حزب “الإتحاد من أجل الوطن” بزعامة عبدالرحمن السويحلي على لقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

البكوش أشار في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوضح أن المباحثات مع “حفتر” تمحورت حول تعليق وليس وقف الأعمال العدائية والوصول لحل سياسي.

ويرى أن هذا الطرح بني على المحادثات مع الأطراف من طرابلس والتي تمحورت حول مواجهة المليشيات وتقاسم الموارد، متسائلاً حول أمرين إن كانت حكومة الوفاق قد قبلت ما صفه بـ”الخطاب الفرنسي المصري الروسي” بأن القضية بالنسبة لحفتر هي قضية القضاء على المليشيات والتقاسم العادل للثروة.

وطالب حكومة الوفاق بضرورة الإجابة عن هذا التساؤل والتوضيح للشعب الليبي الذي يعاني من هذه الحروب أما التساؤل الثاني يتمثل يتوضيح ما المقصود بتعليق العمليات العدائية وكيف ترى حكومة الوفاق ذلك التعليق أو وقف إطلاق النار وإن كان سيتمخض عن هذا الحديث وقف لإطلاق النار يكافئ فيه من وصفه بـ” الطرف المعتدي ” ( القوات المسلحة الليبية) أم لا حسب قوله.

كما قال إنه من المهم جداً البحث في هذه الأسئلة والمطالبة بإجابات من حكومة الوفاق لتكون هناك مكاشفة وشفافية لطمأنة من هم بالجبهات في طرابلس فيما يتعلق بموقف حكومة الوفاق.

وبشأن زيادة إهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي بيّن أن هناك أسباب أخرى لكن الجميع يتفق أن ما وصفه بـ” التدخل الروسي ” قد لمس جرح عميق في الفكر المؤسساتي للخارجية والمخابرات والدفاع في أمريكا والكونغرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ وبشقيه السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين.

وتابع مضيفاً:” يجب أن نفكر في ترأس فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا للفريق الأمريكي وهذا ما يعني أن الملف الليبي لم ينتقل بعد على الأقل كلياً لوزارة الخارجية بل لا زال في البيت الأبيض وهذا ربما يجعلنا نتوقف ونتأمل بذلك”.

وقال:” إن أردت إقناع حفتر بوقف العمليات العسكرية والدخول في مفاوضات ما الذي سيقبل به حفتر في هذه المفاوضات والسؤال يوجه لحكومة الوفاق لتوضح ما هي سياستها الحالية، وقف إطلاق النار فقط بدون شروط لا يعتبر نصر لحكومة الوفاق بل هزيمة لأن المفاوضات تعني أن تعطي شيء لحفتر وأنا أتخوف من أمرين وهو أن الحديث عن التعامل مع المليشيات وتقاسم الثروة عبارة عن دخان المقصود به كسب الوقت من قبل حفتر وداعميه والقبول بهذا الخطاب قد يوقعنا في الفخ ويمنح حفتر مناسبة لتفكيك قوات حكومة الوفاق عبر القصف الجوي والمدفعي”.

البكوش أردف حديثه” ما يمكن أن تكون الاستراتيجية الآن لحفتر وداعميه هي الدخول من باب الحل العسكري لطرابلس من نافذة الحل السياسي وهذا خطير جداً، من حسن حظنا أن حفتر وقع في الخطأ وجاء بالمرتزقة الروس وعلى حكومة الوفاق أن تستفيد من هذا الاهتمام الأمريكي الجديد والمتصاعد بالقضية الليبية وتوضح سياستها كونها لم تقدم رؤيا جديدة لتواجه به ما يخطط له غسان سلامة والآخرين”.

وشدد على أن وقف إطلاق النار غير المشروط مهما تم تغطيته بتوحيد الجبهة الداخلية يبقى غير مشروط يعني أن حفتر يحتفظ بمواقع جديدة لم تكن لديه قبل 4 أبريل مما يعتبر مكافأة من وصفه “المعتدي”، معتبراً أن وقف إطلاق النار يخلق ديناميكية جدية لا يستطيع التراجع عنها.

ونوّه إلى أن مجلس الأمن لن يستطيع تغيير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة سياسية لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار وإتفاق السلام، معتبراً أن “حفتر” يستطيع كسر وقف إطلاق النار حينما يشاء وفقاً لقوله.

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