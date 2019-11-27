“المؤقتة” تكشف عن ميناء بحري جديد في اجدابيا

كشف رئيس مصلحة الموانئ في الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة حسن جويلي في تصريح خاص لـ218 عن قرار الحكومة المؤقتة إنشاء ميناء بحري في مدينة اجدابيا مؤكدا أن شركة برقة للمقاولات هي من ستنفذ المشروع دون الكشف عن قيمة العقد، موضحا أن الحكومة ستقوم عن طريق المصلحة بصيانة الميناء الرئيسي في بنغازي.

وتشهد حركة السفن وفقا لمراقبين حركة منتظمة في دخول السلع، وقد أعيد افتتاح الميناء في شهر يونيو الماضي بعد عملية تمشيط الأرصفة من قبل القوات الخاصة البحرية، بعد سنوات من الإغلاق نتيجة الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة، واستقبلت أرصفة الميناء وقتها فور افتتاحه سفينة السيارات “سينغل إيج” وعلى متنها 500 سيارة مستعملة مستوردة من السوق الأوروبية

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