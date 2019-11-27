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“المؤقتة” تكشف عن ميناء بحري جديد في اجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس مصلحة الموانئ في الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة حسن جويلي في تصريح خاص لـ218 عن قرار الحكومة المؤقتة إنشاء ميناء بحري في مدينة اجدابيا مؤكدا أن شركة برقة للمقاولات هي من ستنفذ المشروع دون الكشف عن قيمة العقد، موضحا أن الحكومة ستقوم عن طريق المصلحة بصيانة الميناء الرئيسي في بنغازي.

وتشهد حركة السفن وفقا لمراقبين حركة منتظمة في دخول السلع، وقد أعيد افتتاح الميناء في شهر يونيو الماضي بعد عملية تمشيط الأرصفة من قبل القوات الخاصة البحرية، بعد سنوات من الإغلاق نتيجة الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة، واستقبلت أرصفة الميناء وقتها فور افتتاحه سفينة السيارات “سينغل إيج” وعلى متنها 500 سيارة مستعملة مستوردة من السوق الأوروبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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