“الموانئ” تكشف لـ218 تفاصيل المسودة النهائية لميناء سوسة

قال رئيس مصلحة الموانئ حسن جويلي في تصريحات خاصة لـ 218 إن المصلحة توصلت لاتفاق حول المسودة النهائية مع شركة غيردي قروب المعنية بالاستثمار في ميناء سوسة البحري.

وأوضح جويلي أن الفرق الفنية على تواصل يومي مع مسؤولي الشريك الأمريكي وأن المسودة النهائية تضمنت تفاصيل استثمارية بينها قيمة عقد الإنشاء التي رست على 1.3 مليار دولار.

وأكد جويلي أن الشركة ستشرع في عمليات الإنشاء فور استتباب الوضع الأمني في طرابلس والتي ستسبقها عملية توقيع العقد النهائي، مؤكدا أن المسودة النهائية تضمنت سنوات استثمار تصل إلى 35 عاما، مشددا على أن البنود تنصف الجانب الليبي حيث وضعت معايير التعاقد على أسس القوانين الليبية وما يضمن حق الدولة الليبية وتحسين الوضع الاقتصادي.

وكانت قيدري قروب قد أعلنت أن الاستثمار في ليبيا سيوفر 2500 فرصة عمل متوقعة أن يبدأ التشغيل عام 2022 بإيرادات تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية