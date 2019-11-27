الأحيرش يبحث احتياجات منطقة القطرون

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات – رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور عبدالرحمن الأحيرش اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مجلس أعيان بلدية القطرون.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء السيد عبد السلام امريض، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وناقش الاجتماع ،بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المؤقتة ،احتياجات منطقة القطرون، وسبل توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة في كافة القطاعات وخاصة في قطاع الخدمات الصحية.

وبحث الاجتماع كافة الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة المؤقتة لصالح البلدية، وما ستقوم به من مشاريع خلال المدة المقبلة.

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