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دبرز: على واشنطن أن تعمل على الحد من الدور الفرنسي القذر في ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بالقاسم دبرز أن الأطراف الدولية تحركها المصالح المشتركة ومناطق النفوذ وخطر تمدد أي منها على الآخر.

دبرز وفي تصريح لقناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء قال:” نلمس جدية في وقف القتال في طرابلس من الجانب الأميركي ويتضح ذلك من خلال التمثيل الدبلوماسي الأميركي الذي حضر للقاء حفتر ونعتقد أن رسالة واشنطن لحفتر ستتضح خلال الأيام المقبلة”.

عضو مجلس الدولة الإستشاري أشار إلى أن واشنطن يجب أن تعمل على خفض الدور الفرنسي المزدوج الذي وصفه بـ”القذر” في ليبيا وترك الليبيين يعالجون خلافاتهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية السلبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انت بتزيط يادبرز كفاية غباء فارق كبير ان يذهب الامريكان للقائد المنتصر بالله المشير خليفة حفتر الى مقر القيادة فى الرجمة حيث الامن والامان وبين ان يتم استدعاء السراج لمقابلة السفير الامريكى فى مكان مجهول فالناس مقامات ومن يتوهم ان الامريكان يساعدوا احد ضد احد فهو واهم فقط يتجنب الجيش الوطنى شرهم ويوضح لهم من يحارب مجرمين مطلوبين للعدالة ودواعش وقاعدة يحاربهم الجيش نيابة عن العالم كله ولو استطعتم سحق او اخراج المليشيات من طرابلس وقتها فقط تنتهى مهمة الجيش المكلف بها من نواب الشعب ولا احد فى العالم كله يستطيع ان يتحدى ارادة الشعب الليبى اما اخوان فيعيشون فى اوهام ومصيرهم كما حدث فى كل مكان ليس لهم الا السجون والزفة السودانى يتزفتوا بعدها فى السجون يتسلوا مع بعض دبر مع زوبية والمشرى مع السويحلى كلهم اخوان لوط الاخوان المثليين انجاس نتاج خيام النكاح اوساخ

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