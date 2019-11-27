لجنة الملاك الوظيفي بتعليم المؤقتة تنظم دورة تدريبية لإعداد المدربين

علنت لجنة الملاك الوظيفي، ولجنة حصر العاملين بقطاع التعليم، اليوم، بدء دورة تدريبية لإعداد المدربين الذين سيقومون بتأهيل مدخلي البيانات، ومشغلي منظومة الملاك الوظيفي المحوسبة في مراقبات التربية والتعليم.

ووفق الوزارة، فإن هذه الدورة تحت إشراف وكيل التربية والتعليم، وفي إطار العمل على تطوير الملاكات الوظيفية، وتمهيدا لتطبيق المنظومة في جميع المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها نفذت في وقت سابق منظومة شؤون الطلبة والامتحانات، والتي وفرت الكثير من الجهد والوقت والمال، وكان لها أثر إيجابي فعال على دقة النتائج الصادرة عنها.

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