بلدية بني وليد توقع عقدا مع صندوق تحقيق الاستقرار لصيانة المستشفى العام

وقع المجلس البلدي في بني وليد، اليوم الأربعاء، وصندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقدا لصيانة عدة أقسام بمستشفى بني وليد العام.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الاقسام التي سيجري صيانتها هي: قسم العمليات والجراحة العامة وقسم المختبرات والتحاليل الطبية وقسم مصرف الدم بمستشفى بني وليد العام.

وذكر الساعدي أن عميد بلدية بني وليد، سالم انوير تعهد بتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل عمل الفريق في خطوة تهدف إلى النهوض بالمستشفى العام حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بجودة عالية.

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