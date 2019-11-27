في إطار الانفتاح الذي تتجه له إيطاليا .. رئيس هيئة الإسكان بالمؤقتة يجري جولة واسعة في روما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يواصل رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة المؤقتة، المهندس أبو بكر بوقيلة، جولته التي بدأت الأحد الماضي، في إيطاليا، بناء على دعوة وجهت له من رئيس المكتب التنفيذي بالبرلمان الإيطالي، النائب خالد شوقي.

وقال الهيئة العامة للإسكان، في بيان لها، إن هذه الدعوة في إطار الانفتاح الذي تتجه له الحكومة الإيطالية حيال الحكومة المؤقتة على اعتبارها “الجسم الشرعي” المنبثق عن مجلس النواب المنتخب.

ولفت البيان إلى أن رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أصدر قرارا بمغادرة رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس أبوبكر بوقيلة للأراضي الإيطالية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مجالات الإسكان والمرافق.

بوقيلة أكد – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – أن زيارة العمل هذه تأتي في إطار العلاقات الإيجابية بين ليبيا وإيطاليا ورغبة الجمهورية الإيطالية في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة شملت سلسلة من الاجتماعات المؤسسية مع السلطات الإيطالية من ذوي التخصص في المجالات المهنية والشركات العاملة المختارة في إطار البنية التحتية والإسكان.

وقال بوقيلة إنه التقى بالشركة المتعاقد معها سابقا لتنفيذ الطريق المزدوج الرابط للساحل الليبي الممتد من رأس أجدير غربا وحتى امساعد شرقا في إطار اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون الليبي الإيطالي الموقعة سابقا.

وأشار إلى أنه بحث إمكانية استئناف الشركة لعملها الذي يأتي في إطار التعويض عن الاستعمار الذي تضمنته بنود الاتفاقية.

والتقى رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس أبوبكر بوقيلة، أمس الثلاثاء، في روما نائب وزير النقل والأشغال الايطالي.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل والأشغال كون الوزارة الإيطالية للأشغال هي المعنية بقطاعي الإسكان والمرافق.

وأبدى بوقيله ارتياحه لنتائج الزيارة التي ما تزال مستمرة، لافتا إلى أنها تعزز مكانة الحكومة المنتخبة في المحافل الدولية بما يعود على الشعب الليبي بالنفع.

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