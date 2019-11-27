تعزيزات عسكرية تتحرّك نحو جنوب ليبيا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي ،عن قرار القيادة العامة للقوات المُسلحة ،بتحرّك الوحدات العسكرية المُعزّزة إلى عدد من المواقع في جنوب ليبيا.

وقالت الشعبة في بيان، اليوم الأربعاء، أن القيادة العامة ستكون سداً منيعاً لردع ورد كل من تُسوّل له نفسه نهب قوت ومُقدّرات الليبيين .

و رفعت قوات الجيش الليبي التي تسيطر على حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل، تحسبّاً لهجوم مفاجئ من القوات التابعة لحكومة الوفاق.

هذ و أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،أن المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق ،انسحبت من حقل الفيل النفطي باتجاه منطقة “تساوه” الزراعي بعد ضربة جوية قوية، صباح اليوم.

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