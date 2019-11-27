مصادر تكشف لـ218 بعض كواليس لقاء حفتر مع الأمريكيين

نفى مصدر مطلع لقناة “218NEWS”، الأخبار التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية الموالية للتشكيلات المسلحة عن أن الوفد الأمريكي الذي التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد طلب إيقاف العمليات العسكرية الدائرة في محاور القتال بطرابلس فوراً.

وأضاف المصدر أن اللقاء الذي تم قبل أيام بين المشير حفتر والسفير الأمريكي ومستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابياً ومثمراً وتطرق إلى عدة ملفات أمنية وسياسية.

ويأتي هذا النفي بعد ما رشح من أنباء عن أن هذا اللقاء كان لمناقشة ترتيبات إيقاف الحرب الدائرة في طرابلس منذ الرابع من إبريل الماضي.

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